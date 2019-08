Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sul Jova Beach Party a Linate: "Scelta per cause di forza maggiore"

Sarà l'aeroporto di Milano Linate ad ospitare l'ultima tappa del Jova Beach Party (la data di recupero dopo che il 27 luglio è saltata quella prevista ad Albenga).

Commenta il sindaco Riccardo Tomatis: "E' stata scelta Milano Linate per effettuare l'ultima tappa del tour di Jovanotti. A tal proposito vorrei sottolineare come, nell'immediatezza della notizia dell'annullamento della tappa ingauna, causata indiscutibilmente da una riduzione della superficie della spiaggia a seguito della mareggiata del 15 luglio e rilevata da un tecnico che ha reso pubblico il rilievo,la nostra Amministrazione si è attivata immediatamente per valutare soluzioni alternative. Ho personalmente contattato l'Amministratore delegato dell'Aeroporto di Villanova d'Albenga Alessandro Pasqualini per chiedere l'eventuale disponibilità di quella location, ma purtroppo tale tentativo non è andato a buon fine."

Sulle candidature provenienti da altri comuni liguri afferma Tomatis: "La Trident evidentemente non ha ritenuto idonee altre città del nostro territorio che, invece, si erano dichiarate disponibili ad accogliere l'evento.

Non ci è dato sapere invece, se la Regione ed in particolare l'Assessore Cavo che ci aveva accusati di non averla coinvolta per la tappa ingauna, si sia nel frattempo fatta avanti con gli organizzatori del tour proponendo altre location".

"Ci dispiace che questo territorio abbia perso un evento di questa portata per cause di forza maggiore e che comunque non si sarebbe potuto fare per l'incombenza di un'allerta mete o arancione su tutto il territorio." conclude il primo cittadino.