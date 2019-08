Regionali 2020, Vattuone (Pd): "Non mi dimetto, bisogna offrire un'alternativa a Toti e al suo schieramento sempre più a destra"

Vito Vattuone, segretario del Pd Liguria, traccia un percorso in vista delle Regionali 2020: "Rispetto alla notizia apparsa oggi smentisco che lascerò l’incarico di segretario regionale a settembre. Vero è che per affrontare i prossimi appuntamenti previsti in autunno e agevolare il lavoro di squadra ho proposto con una logica inclusiva la costituzione di una cabina di regia ristretta che coinvolge maggiormente i due vice segretari Simone Farello e Juri Michelucci per quanto concerne la costruzione del programma, l’avvio d’un un percorso aperto e sul piano della organizzazione.