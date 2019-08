La "sirenetta" Emanuela Folliero tra le onde di Finale Ligure

Forma fisica impeccabile tra le onde del Mar Ligure, con la colonna sonora di “Spiagge” di Rosario Fiorello in sottofondo, simpatia travolgente tra i banchi del mercatino ortofrutticolo, nell’inedita veste di commerciante.

Ecco come Emanuela Folliero, nota showgirl per anni volto della prima serata di Rete 4, si è mostrata sui suoi profili social e ai finalesi nei giorni scorsi, prima di tornare in quel di Milano.