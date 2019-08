Capriolo si "incastra" in una cancellata di via Maggeni a Savona

Da qualche settimana è iniziata la stagione degli amori per i caprioli ed i maschi combattono tra di loro anche in modo violento; a Savona ha avuto la peggio un giovane che, ferito da un adulto, nella fuga si è incastrato in una cancellata in via Maggeni.

In suo soccorso sono intervenute le volontarie della Protezione Animali che, non senza fatica, lo hanno liberato dalla scomoda posizione; la bestiola era però gravemente ferita al ventre e, tramite gli operatori dell’Ambito Territoriale di caccia, è stato consegnato al veterinario specializzato di zona (il dr. Gasco) per le non facili cure.

Il recupero degli ungulati (cinghiali, caprioli e daini) è affidato dalla Regione Liguria agli Ambiti Territoriali di Caccia ma, quando è possibile e fattibile l’Enpa, che si occupa a titolo volontario – con un solo contributo economico parziale della regione stessa, ogni anno sempre più ridotto - del soccorso di tutti gli altri animali selvatici feriti ed in difficoltà, collabora volentieri.