Motociclista perde il controllo del suo mezzo a due ruote e impatta contro il bordo strada. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia a Noli.

Fortunatamente non gravi le condizioni del centauro, immediatamente soccorso dai militi della Croce Bianca di Spotorno e trasportato in codice giallo per accertamenti all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.