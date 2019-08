Il giornalista e scrittore Ferruccio De Bortoli conquista la platea di Albissola Marina

Grande partecipazione di pubblico anche ieri sera, come del resto puntualmente avviene ormai da tempo a ogni incontro della rassegna "Parole Ubikate in mare", per l'incontro con il giornalista Ferruccio De Bortoli, presentato e intervistato dal suo "omonimo" e collega Ferruccio Sansa.

Nella gremita piazza della Concordia ad Albissola Marina, De Bortoli ha presentato il libro “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica” (edito da Garzanti).

Lo stesso autore lo descrive come "Un viaggio nelle virtù spesso nascoste dell’Italia, perché una riscossa è possibile ma dipende da ognuno di noi".

Tanti, gli argomenti posti sul tavolo, da quelli di carattere sociale, politico, culturale (l'avanzata dei nuovi populismi senza una decisiva presa di posizione da parte delle élite intellettuali), a quelli economici (la paura di una nuova e forte recessione).

Rispondendo a queste domande Ferruccio de Bortoli ci parla dei costi della folle deriva populista che stiamo vivendo e mette in luce le colpe e le ambiguità delle élite della classe dirigente dei media. Eppure il Paese è migliore dell’immagine che proietta il suo governo: ha un grande capitale sociale, un volontariato diffuso, tantissime eccellenze.