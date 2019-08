La storia di Volker Rohlfing, artista berlinese ad Alassio

Da Berlino ad Alassio per esporre all'Artender di Alessandro Scarpati i suoi quadri, in mostra sino al 18 Agosto. Volker Rohlfing che ha scelto la Riviera come sua nuova residenza (torna in Germania solo in inverno) ha ricevuto molti visitatori nonostante la pioggia che ha smesso solo due ore dopo l'apertura.

Dei suoi quadri, dice la critica d'arte Francesca Bogliolo: "Un percorso intimista tra visioni lacustri l'occhio, e lo spirito alla quiete e nature morte che invitano chi guarda ad osservare la realtà con occhio attento.Una sezione è interamente dedicata ad omaggi alla grande Storia dell'Arte. Una luce intensa definisce l'impioanto poetico, conferendo alle opere un grande senso dell'equilibrio".