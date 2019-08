Prosegue il viaggio di Miss Italia Regione Liguria 2019

Lunedi 5 agosto: Concorso Nazionale Miss Italia Regione Liguria 2019 MARINA DI CAPO NERO & CAPO PINO OSPEDALETTI-SANREMO. Selezione Regionale del Concorso Nazionale di Miss Italia 2019, il Concorso di Bellezza più Longevo del Mondo che festeggia quest’anno i Suoi 80 anni di Vita.

Il carrozzone di Miss Italia Liguria con a bordo tutte le sue Miss continua cosi il lungo viaggio verso le Finali Nazionali del Concorso Miss Italia 2019.

Il RESTAURANT “BEACH & YACHT CLUB“ in via Aurelia Levante n° 60, a Capo Nero Ospedaletti ospita una selezione Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia Liguria 2019.

L’appuntamento è per lunedì 5 Agosto con un Casting che comincerà alle ore 16.30 dal quale verranno scelte le ultime concorrenti che si sono iscritte al Concorso.

Chi lo supererà parteciperà alla Selezione Regionale alle ore 21.30 con la speranza di vincere una fascia e avere cosi la possibilità di accedere alle ultime 5 Finali Regionali per la Regione Liguria. Una serata dedicata alla Bellezza e alla Moda che sara preceduta dalle ore 20.00 con Aperitivo e Cena di Gala sotto le Stelle Aspettando Miss Italia. I momenti Moda in collaborazione con la “BOUTIQUE PARADISE “ di Sanremo E Tanta ottima Musica per chiudere poi la Serata.

Presentatrice della serata Celeste Lo Presti. Madrina della Serata Maria Laura Caccia Miss Miluna Liguria 2019 Prefinalista Nazionale 2019.