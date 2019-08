Roberto Traverso (SIAP): "Autostrade, pedaggi esosi e sicurezza bassa"

Dichiara Roberto Traverso, Dirigente Nazionale SIAP: "L’incidente odierno sull’Autostrada A12 nel tratto Lavagna /Sestri Levante è l’ennesima dimostrazione di uno stato d’insicurezza sotto gli occhi di tutti che incredibilmente viene sottovalutato.

Autostrade SPA continua a far pagare pedaggi esosi per la percorrenza di tratti autostradali insicuri dove i poliziotti della Polizia Stradale, Operatori della Sicurezza stradale e gli utenti rischiano e spesso perdono la vita per la mancanza dei requisiti minimali di sicurezza.

Siamo stanchi delle solite parole di circostanza, delle promesse di adeguamento stradale e di contare morti e feriti tra gli operatori della Polizia di Stato e addetti alla sicurezza stradale. In Liguria la corsia d’emergenza è un utopia Le vie di fuga nelle gallerie sono rarissime e quindi insufficienti.

Le misure delle larghezze delle careggiate fanno emergere forti perplessità in merito alla loro idoneità Ogni giorno, ogni fine settimana, ogni esodo festivo, bisogna incrociare le dita. Chi lavora su quelle autostrade non è sicuro e chi come il SIAP non accetta che si possa continuare in queste condizioni.

Chi ha la responsabilità politico istituzionale di questa gravissima situazione ha l’obbligo di prendere una posizione su chi si arricchisce sui pedaggi senza garantire la sicurezza. Riteniamo inaccettabile che si parli della revoca della concessione ai Benetton per l’assurdo e vergognoso crollo del Ponte Morandi mentre l’insicurezza dei tratti dell’A7 A10 e A12 ormai sono accettati silentemente dalla politica a partire dalla Regione Liguria".