Laigueglia ospita la XXI edizione del Festival Organistico Internazionale

Anche quest’anno il Comune di Laigueglia partecipa e finanzia l’organizzazione del “XXI Festival Organistico Internazionale” in collaborazione con la Parrocchia di San Matteo. L’evento è stato messo in calendario il 6 agosto alle ore 21,15 presso la Parrocchiale e rientra in un circuito di concerti alla riscoperta e valorizzazione dei luoghi d’arte e degli organi della Liguria, contribuendo altresì all’ulteriore sviluppo turistico del territorio.

Ogni anno il Comune di Laigueglia organizza una serie di eventi che favoriscono la promozione turistica e culturale del territorio. Questa nuova edizione del Festival curato dall’Associazione socio-musico-culturale “Rapallo Musica” vedrà brani eseguiti dai maestri Pietro Micheletti e Mario Scolari alle percussioni e dal maestro Fausto Caporali all’organo.

L’ingresso è gratuito.