L'organista della Cappella Musicale Pontificia Sistina in concerto in cattedrale ad Albenga

Giovedì 8 agosto 2019, alle ore 21.15, la Cattedrale di San Michele Arcangelo di Albenga ospiterà un evento d’eccezione. Allo storico organo Serassi si esibirà, in un concerto organizzato dall’Associazione Vallinmusica, il M° Juan Paradell Solè, organista titolare della Cappella Musicale Pontificia Sistina e Primo Organista emerito della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. Il M° Paradell Solè suona regolarmente in tutte le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice nella Basilica di san Pietro in Vaticano.

Il Concerto di Albenga fa parte della Rassegna estiva “Itinerari Organistici tra Liguria e Piemonte”, giunta alla sua quarta edizione, che intende portare la musica organistica di alto livello nelle nostre chiese, con l’obiettivo di far conoscere anche l’immenso patrimonio di strumenti storici presenti sul nostro territorio.

Sarà una serata di grande prestigio e di sicuro richiamo, all’insegna della grande musica, con un programma di grande suggestione che prevede brani scelti da un vastissimo repertorio che spazia dal XIV sec. al ‘900, sapientemente scelto per valorizzare il grand’Organo della Cattedrale di San Michele e che permetteranno a Juan Paradell Solè di mostrare tutta la sua bravura ed esperienza. L’organo della Cattedrale, commissionato dal Capitolo dei Canonici alla famiglia Serassi e costruito nel 1840, costituisce uno dei tesori artistici della città di Albenga.