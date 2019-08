8 comandi della polizia locale savonese insieme all’Inail per adottare misure per la sicurezza stradale

Una collaborazione fra enti che si fonda sui valori strategici che la strada assume per il numero di vittime che ogni anno si registrano per incidenti e per il contributo al fenomeno degli infortuni sul lavoro. Un agire congiunto quindi per aumentare i livelli di sicurezza delle nostre strade in particolar modo nei comuni con grandi flussi turistici. Ogni settimana ci confronteremo con gli eccessi di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la distrazione per colpa del cellulare, comunicando infine i dati” spiega il comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi.