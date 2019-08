Albenga, i bambini dell’asilo nido comunale in gita estiva alla scoperta del Centro Storico

Gita estiva per i bimbi dell’Asilo Nido di via Torino ad Albenga che, in questi giorni, sono andati alla scoperta del Centro Storico e delle realtà museali ingaune.

La bellezza, la storia, la cultura e l’arte si possono apprezzare a qualunque età, magari imparando attraverso il gioco, ed è proprio questo lo spirito che ha spinto le insegnanti a portare avanti questa che è solo l’ultima delle numerose iniziative del Nido di via Torino.

La visita li ha visti passeggiare tra le vie del Centro Storico alla scoperta del Battistero, della Cattedrale, di Piazza dei Leoni e delle realtà museali ingaune.

Durante l’estate, inoltre, è stato portato avanti anche il “Progetto Acqua” attraverso la realizzazione di disegni e cartelloni che hanno portato i piccoli a confrontarsi con tematiche importanti facendolo sempre in modo coinvolgente e divertente.

“È stato un momento di crescita importante – commenta l’assessore Simona Vespo - Sono molto felice di questa realtà che ha fini educativi e didattici. I bambini, i genitori e le maestre hanno accolto con grande gioia queste giornate in giro per il Centro Storico, ed i bambini da questa esperienza hanno ricevuto una arricchimento. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al progetto ed in particolare le insegnanti del Nido”.

Il progetto del nido estivo di via Torino è terminato il 2 agosto. Il Nido ora è chiuso e riaprirà il prossimo 16 settembre accogliendo i bambini fino ai 3 anni di età.