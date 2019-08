Cambio alla guida della Capitaneria di Porto di Savona: il Capitano Francesco Cimmino succede a Massimo Gasparini

Il Capitano di Vascello Massimo Gasparini, 55 anni dopo aver conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti ha frequentato i corsi normali dell'Accademia Navale di Livorno dal 1982 al 1986, frequentando tra l'altro due campagne navali addestrative estive in Nord Europa con la Nave Amerigo Vespuco nel 1983 e in Nord America con la Nave Caio Duilio nel 1984, uscendone con il grado di Guardiamarina di Stato Maggiore e la laurea in Scienze Marittime e Navali. Quale ufficiale di Stato Maggiore della Marina Militare ha scelto la componente subacquea diventando Ufficiale Sommergibilista e successivamente imbarcando su diverse unità subacquee della Squadra Navale tra cui i Sommergibili Romeo Romei, Lazzaro Mocenigo, Leonardo Da Vinci e Guglielmo Marconi, conseguendo inoltre l'abilitazione AST/SMG Lotta contro la Superficie.