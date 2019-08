Ad Alassio in Porsche per festeggiare il compleanno: fermato per patente falsa

Nello scorso fine settimana il commissariato della Polizia di Stato di Alassio, in concomitanza con l'aumento dell'afflusso di persone giunte in riviera per il primo weekend di agosto, ha potenziato il proprio servizio di controllo: un'ottantina le persone controllate, una trentina i veicoli sottoposti ai controlli e 15 i verbali effettuati per violazioni del codice della strada.