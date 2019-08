Gira per Alassio in slip e minaccia i carabinieri: denunciato 22enne marocchino

Il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alassio è intervenuto nella giornata di ieri a Andora dove, privati cittadini, nelle vie del centro, segnalavano la presenza di un giovane “girovagare”, in slip, in evidente stato di alterazione dovuta all’uso smodato di bevande alcoliche, disturbare passanti e commercianti.

I militari hanno rintracciato il giovane, Q.M., marocchino, residente a Torino, 22 anni, incensurato e disoccupato, che successivamente si è opposto, con veemenza, al controllo minacciando e offendendo i carabinieri.

Dopo essere stato condotto negli uffici del comando, l’uomo veniva denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre a una contravvenzione amministrativa per “ubriachezza molesta”.