Rubano all'interno di un'auto: denunciati dai carabinieri due minorenni di Finale

Approfittano della momentanea assenza della titolare del mezzo, nel frattempo lasciato aperto e incustodito e asportavano oggetti all’interno dell’abitacolo.

Sono stati deferiti nel weekend, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Genova, due giovani abitanti nel finalese, incensurati, (U.A. G.R.), perché ritenuti responsabili, in concorso, di furto all’interno di un’autovettura, in sosta nella piazza Paccini di Alassio.

A individuarli e segnalarli all’autorità giudiziaria i militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Alassio.