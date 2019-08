Savona, l'ultimo commosso saluto al chitarrista e cantante Roberto Merlone

In forma privata e con grande discrezione quest'oggi è stato dato l'ultimo saluto a Roberto Merlone, 61 anni, chitarrista e spesso anche cantante.

Fu uno dei componenti dei Vanexa: sul finire degli anni '70, quando nella Londra dei fermenti culturali e artistici impazzavano nomi come Iron Maiden e Judas Priest, i savonesi Vanexa furono tra i primi in Italia a trasportare questo fenomeno d'Oltremanica.

La band è tuttora in attività e continua a inanellare album di eccellente caratura tecnica e artistica, ma come spesso avviene apprezzati più all'estero che in patria.

Merlone lascia la mamma Marilena, i parenti e gli amici tutti.