Vado, litiga con la moglie e poi ferisce due carabinieri: disposta misura cautelare per 42enne

Convalida dell’arresto e misura di custodia cautelare in carcere a Marassi. Queste le decisioni del Giudice Francesco Giannone dopo il processo per direttissima che si è svolto questa mattina in Tribunale a Savona e che vedeva imputato D.L.C., 42enne italiano arrestato ieri dai carabinieri di Quiliano con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

I militari, intervenuti in via Sacco di Vado Ligure, durante un animato litigio tra marito e moglie, si sono visti aggredire da D. L. C. che invece di calmarsi e tranquillizzarsi alla vista dei carabinieri ha iniziato più volte a spintonarli, venendo con non poca difficoltà bloccato. Nelle fasi concitate dell’arresto, come specificato dal maresciallo Vito Indelicato durante la deposizione, cadendo si sarebbe fratturato l’omero della spalla e il collega lesionato un dito del piede.