I familiari non avevano notizie da qualche giorno e ieri pomeriggio purtroppo è avvenuta la tragica scoperta.

Il corpo di un anziano di 88 anni è stato trovato senza vita nel giardino della sua casa a Casanova, frazione di Varazze.

I parenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare, il decesso pare essere avvenuto qualche giorno fa, il corpo infatti era già in fase di decomposizione.