Laigueglia si promuove sulla "Vita in Diretta"

Una prestigiosa vetrina promozionale per il Borgo di Laigueglia che raggiunge un altro traguardo dopo la diretta televisiva RAI a febbraio in occasione del “Trofeo Laigueglia”, il TG itinerante regionale in primavera ed il servizio per la trasmissione “Kilimangiaro” - che questo autunno lo vedrà protagonista tra i Borghi più Belli d’Italia.

Oggi Laigueglia è stata scelta come meta della nota trasmissione “Vita in Diretta” che farà tappa con un primo collegamento su Rai1 alle ore 17.00 ed un secondo collegamento alle 18.00 circa.

Un commento del Sindaco Roberto Sasso Del Verme: “Abbiamo ottenuto un altro risultato di promozione che Laigueglia si merita sicuramente, visto quello che offre ai numerosi ospiti che sia nei mesi invernali che nei mesi estivi la scelgono quale meta per le loro vacanze, e visto l’impegno e la passione che Amministrazione, Associazioni e la comunità ci mettono per far conoscere le sue bellezze e tradizioni. Speriamo di continuare a lavorare al meglio ed ottenere questi importanti risultati anche nel futuro”.