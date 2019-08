Savona, l'assessore Zunato presenta tutte le novità del FLAG, Gruppo di Azione Costiera, per pesca e acquacoltura

Savona. "I FLAG sono dei partenariati pubblico-privati senza scopo di lucro che attivano strategie di sviluppo per il settore pesca". A spiegarlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive Maria Zunato: "Il GAC - Gruppo di Azione Costiera - si prefigge di migliorare e strutturare il patrimonio ambientale delle zone di pesca ed acquacoltura, contestualmente rafforzando il ruolo dei pescatori e favorendo la diversificazione dell'offerta. Da evidenziare -Continua l'Assessore Zunato- che il Presidente del Gruppo di Azione Costiera Savonese è il Sen. Paolo Ripamonti, grazie al quale abbiamo un'interlocuzione costante ed un'attenzione particolare."

"Sono ammissibili al bando tutti gli Enti Pubblici rientranti nell’area di azione del FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”, singoli o costituiti in forma di associazione temporanea. La finalità - precisa L'Assessore Zunato - è legata alla realizzazione dei cosiddetti “infopoint”: luoghi fisici dedicati al mondo della pesca, attrezzati ad uso dei pescatori professionali operanti sul territorio, e destinati a punto di riferimento e di aggregazione per incontrarsi, dare visibilità alle aziende, promuovere incontri e momenti formativi, fare attività di animazione turistica e culturale con possibilità di diffondere e distribuire materiale informativo sulle risorse della pesca, sull’ambiente e sull’economia del mare, sulla promozione del pescaturismo, dell’ittiturismo e delle altre attività connesse. All’interno di questi luoghi potranno essere svolte attività di didattica, animazione, formazione e divulgazione."

"I termini scadranno alle ore 24:00 del 15/09/19, la dotazione finanziaria è complessivamente di 240.000€ e l’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dello stanziamento disponibile attingendo dalla graduatoria che emergerà dal bando. Naturalmente il Comune di Savona, per mezzo dell'Assessorato da me rappresentato, parteciperà al bando, in quanto riteniamo rilevanti le potenzialità, ancora inespresse, da un settore che merita ogni forma di sostegno." Conclude l'Assessore Zunato