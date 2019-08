Andora, successo per il concerto all'alba con i musicisti del teatro Carlo Felice (FOTO)

Successo per il "Concerto all'Alba" che si è svolto ieri mattina ad Andora. Un cielo sereno ha accolto il sorgere del sole accompagnato dalla splendida musica proposta dall'ensemble "Archi all'Opera", formato dai musicisti dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

Alle 5.30 del mattino, un pubblico attento e coinvolto ha affollato il molo Thor Heyerdahl decretando il successo dell'evento organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Andora, guidato da Maria Teresa Nasi che, 4 anni fa, ha voluto che Andora fosse il primo comune in provincia di Savona ad ospitare questo tipo di concerto. A seguire l'esibizione anche il Vice Sindaco, Patrizia Lanfredi e il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, che solo poche ore prima era stato coinvolto dall'artista di fama internazionale, Jane Mc Adam Freud, in una performance artistica conclusasi in tarda serata a Palazzo Tagliaferro.