La pittrice e illustratrice Cinzia Ghigliano espone a Borghetto Santo Spirito

Mercoledì 7 agosto ore 18, presso la Biblioteca Civica di Piazza Libertà 1 a Borghetto Santo Spirito, si inaugurerà la mostra dal titolo "Donne. Soggetto femminile plurale". 37 tavole originali di Cinzia Ghigliano, illustratrice, fumettista, pittrice e disegnatrice cuneese.

Sulle tracce dell’attività di Cinzia Ghigliano, illustratrice, pittrice e fumettista, la mostra si muove tra pittura e illustrazione, tenendo sempre la lettura e il racconto alla base di ogni immagine esposta. In una parte di essa grandi tele sono dedicate a donne che leggono alcuni autori tra i preferiti dall’autrice. Ognuna di esse sembra quasi assecondare il testo che sta leggendo, come se il movimento del corpo accompagnasse le parole scritte.

Accanto ad ogni opera poi è esposto il libro citato. Quale luogo più adatto di una biblioteca?

Cinzia Ghigliano è stata una delle prime fumettiste donne in Italia. Ha collaborato con Amica, Linus, Corto Maltese, Corriere dei Piccoli e altre ancora conseguendo premi prestigiosi come lo Yellow Kid a Lucca Comics e Andersen per la divulgazione scientifica. Contemporaneamente si è dedicata all’illustrazione, in particolare nell’editoria per ragazzi, collaborando con le principali case editrici italiane, sempre con grande successo, testimoniato dai premi Gigante delle Langhe e Caran D’Ache.

Inaugurazione Mercoledì 7 agosto ore 18,00. La mostra resterà aperta fino al 27 settembre, con gli orari di apertura della Biblioteca. Dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Venerdì dalle 9,00 alle 12,00