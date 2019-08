La Rari Nantes Savona presenta il nuovo Direttore Tecnico, Alberto Angelini, e dà il via alla pallanuoto femminile

"Grazie alla società per aver pensato a me per aver colmato il vuoto lasciato da Claudio Mistrangelo a cui va il mio ringraziamento per tutto quello che ha fatto per la Rari Nantes. Aiuterò i tecnici delle giovanili a svolgere il lavoro in una forma nuova, evoluta, basato sull’affiancamento, ci sarà infatti una figura nuova, vogliamo ritrovare una continuità nel percorso di formazione a livello umano e educativo creando giocatori per la prima squadra. Abbiamo ottenuto ottimi risultati ma vogliamo produrre giocatori pronti per la serie A, corriamo il rischio di perdere qualcosa sui risultati nelle giovanili ma l’obiettivo è cambiare qualcosa e farli crescere" spiega il neo direttore tecnico e allenatore della prima squadra Alberto Angelini.