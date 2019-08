Debenedetti: "Oggi termina il mio mandato da Amministratore delegato in ATA"

Spettabile Redazione,

oggi termina il mio mandato di Amministratore delegato in ATA S.p.A..

In quest'occasione voglio salutare e ringraziare per la disponibilità e la collaborazione ricevute in questi tre anni, consapevole di aver sostenuto un confronto franco e corretto nel rispetto dei ruoli e delle persone.

Per ATA S.p.A. é un momento difficile e le difficoltà saranno ancora tante ma credo, e confido, che questa Società possa proseguire e terminare con esito positivo l’iter del piano concordatario intrapreso.

Con stima

l'Amministratore delegato ATA S.p.A.

Matteo Debenedetti