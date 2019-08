A Savona la presentazione del bando pubblico per la realizzazione di Info-Point della pesca

Lunedì 5 Agosto alle ore 10 presso la sede di Savona della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” si è tenuta la presentazione del Bando pubblico per l'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di Info-Point della pesca.

L’evento è finalizzato alla divulgazione dell’opportunità offerta dal FLAG GAC Savonese – con fondi FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 – per la realizzazione di centri polifunzionali attrezzati ad uso del settore pesca professionale, al fine di svolgere attività di animazione, di divulgazione e di formazione.

I FLAG sono partenariati pubblico-privati che hanno l’obiettivo di sostenere la pesca ed il settore marittimo della regione, promuovendo strategie di sviluppo a favore delle zone di pesca, sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale in particolari aree.

Fra gli obiettivi della realizzazione di Info-Point c'è la valorizzazione del patrimonio ambientale delle zone di pesca, al fine di fare un'azione di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici, sostenere la diversificazione della pesca commerciale, distribuire materiale informativo sull’economia del mare, sulla promozione di attività di pescaturismo e ittiturismo e, non ultimo, partecipare alla creazione di posti di lavoro.

Gli Info-Point devono rappresentare luoghi dedicati al mondo della pesca, attrezzati ad uso dei pescatori operanti sul territorio, che possano diventare un punto di riferimento e di aggregazione quale luogo in cui incontrarsi, dare visibilità alle aziende, promuovere incontri e momenti formativi con gli stakeholder territoriali, fare attività di animazione turistica e culturale. Dovranno essere punti di riferimento per attività didattiche a tutti i livelli, dai corsi di formazione per pescatori professionali a quelli per chi si vuole avvicinare alla pesca per svago.

La dotazione finanziaria è complessivamente di 240.000 € e l’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dello stanziamento disponibile attingendo dalla graduatoria che emergerà dal bando. Possono accedere al bando tutti gli Enti Pubblici rientranti nell’area di competenza del FLAG Savonese, singoli o costituiti in forma di associazione temporanea.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo sarà il 15 settembre 2019.