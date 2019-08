Alassio, consegnati in piazza della Libertà i premi del Centro Pannunzio (FOTO)

Consegnati ad Alassio in piazza della Libertà, i premi del Centro Pannunzio 2019 a tre esponenti della cultura.

1) Premio Flaiano a Cristine Enrile, capace organizzatrice di eventi culturali di grande successo nella sua città di Andora (Festival Noir e presentazione di libri di autori nazionali e internazionali di fama).

2) Premio Pannunzio al giornalista Valter Vecellio, vice caporedattore del TG2, con trascorsi di grande amicizia e affetto con Marco Pannella e Leonardo Sciascia, da lui stesso definiti suoi maestri di vita. Durante la sua professione di giornalista è stato sempre vicino alla gente più umile e alle vittime di ingiustizie (tra le quali lui stesso, ingiustamente incarcerato per accuse poi rivelatesi inconsistenti).

3) Premio Mario Soldati al prof. Franco Gallea di Alassio (e Albenga), insegnate al liceo Classico dal 1962. "Proprio a me doveva toccare questo premio - ha esordito nel suo discorso di ringraziamento - a me, che desideravo tanto nel 1956, quando dovevo laurearmi, presentare una tesi su Mario Soldati… Fui ostacolato da un allora "barone" universitario e dovetti presentarne una di suo gradimento… Al professor Gallea particolari applausi per le sue doti culturali e perché molti presenti fra il pubblico sono stati in varie generazioni suoi allievi".