Cairo: no ad alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine durante le pubbliche manifestazioni

la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. E’ consentito somministrare e/o consumare delle bevande in bicchieri e bottiglie ed altri contenitori di vetro e lattine, all'interno del locale e sulle proprie pertinenze esterne su suolo pubblico (debitamente autorizzate) come pedane dehors e gazebi;

la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 19.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, durante le giornate in programma stabilite per le varie manifestazioni che si terranno nel centro abitato e nelle varie frazioni. E’ consentito somministrare e/o consumare delle bevande in bicchieri e bottiglie ed altri contenitori di vetro e lattine all'interno del locale o nel dehors qualora venga attuato un servizio puntuale di controllo da parte dell’esercente;

l'abbandono di qualsiasi contenitore (vetro, metallo, plastica ecc ) sul suolo pubblico al di fuori degli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Inoltre, vieta su aree pubbliche non costituenti aree di somministrazione autorizzata, la detenzione e il consumo di bevande alcoliche e/o miscele a contenuto alcolico in contenitore di qualsiasi materiale.

L'inosservanza dell'ordinanza fatta salva la responsabilità civile e/o penale, se non già sanzionata da specifica normativa, prevede una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro.