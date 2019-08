Svolta epocale a Conna: fine del "su e giù" di autobotti, arriva l'allaccio all'acquedotto

Ad Andora si apre una "nuova era" per l'approvvigionamento idrico della frazione di Conna. Ed il sindaco Mauro Demichelis sceglie, per annunciare l'evento, di realizzare un video da condividere sulle piattaforme social che mostra che cosa è stato fatto.

Racconta il sindaco: "Circa due anni fa abbiamo chiesto a Rivieracqua di collegare il nostro acquedotto a questa centrale di pompaggio che mostro nel video attraverso una stazione di sollevamento posta più in basso.

Alcuni problemi tecnici avevano impedito di ultimare il lavoro e così le autobotti continuavano a correre su e giù dal centro alla frazione. Abbiamo investito altri soldi, praticamente abbiamo pagato il lavoro due volte - conclude il sindaco - per fare arrivare l'acqua a Conna, in particolar modo in frazione Garassini, prima della fine di questa estate".