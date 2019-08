Finale in lutto per la scomparsa del "re dei netturbini" Marcello Restagno

Finale in lutto per la scomparsa di Marcello Restagno, deceduto all'età di 85 anni.

Restagno, molto conosciuto nel finalese come brillante operatore ecologico, era infatti soprannominato il "re dei netturbini". Nel 1994, quando andò in pensione i commercianti finalesi organizzarono una festa in suo onore ed ebbe luogo una premiazione con la "scopa d'oro".

I funerali, si svolgeranno oggi, 6 agosto, alle ore 15.30 nella Basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina, dopodiché la salma verrà trasportata nel Tempio Crematorio di Magliano Alpi.

Restagno lascia la figlia Laura e il nipote Armando.