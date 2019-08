Guida in stato di ebbrezza ed eccessi di velocità: pioggia di patenti ritirate a Finale Ligure

Marilena Rosa, assessore del Comune di Finale Ligure con deleghe in materia di polizia locale e sicurezza, ha stilato un report di quelle che sono state le attività poste in essere dal comando della polizia municipale finalese nell'ultimo mese:

"In un mese sono state dodici le patenti ritirate dalla polizia municipale di Finale Ligure per guida in stato di ebbrezza, le ultime quattro questa notte nell'ambito di controlli pianificati per il contrasto dei comportamenti alla guida che le statistiche nazionali individuano come principali cause dei più gravi incidenti.

Il 2019, specificano dal comando finalese, ha visto le pattuglie della municipale fortemente impegnate a tutelare l'incolumità degli utenti della strada, perseguendo in particolare quelle violazioni che gli osservatori nazionali individuano come causa principale di sinistri con conseguenze gravi o gravissime.

Fra questi, oltre la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, possiamo citare l'utilizzo di apparecchi elettronici alla guida, l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta per adulti e bambini.

Un primo bilancio dei controlli effettuati è rappresentativo, purtroppo, di quanto resti ancora da fare per avere conducenti consapevoli dei rischi e delle responsabilità connesse alla guida di un auto o di una moto, concludono dal comando.