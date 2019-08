Pusher arrestato a Loano per spaccio: divieto di dimora in provincia di Savona

Divieto di dimora in provincia di Savona. Questo l'esito del processo per direttissima che si è svolto questa mattina in Tribunale e che ha visto imputato un 45enne tunisino, arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante il pattugliamento a piedi di un noto giardino pubblico i carabinieri della stazione di Loano hanno notato uno scambio sospetto tra il pusher tunisino, già arrestato più volte dai Carabinieri per reati in materia di droga, e l’acquirente, un trentenne di Loano.

Le forze dell'ordine loanesi sono immediatamente intervenute a bloccare i due e subito dopo la cessione di una dose di eroina (circa 3 grammi di stupefacente), entrambi sono stati perquisiti e sul pusher sono state trovate ulteriori dosi di eroina e un centinaio di euro, denaro ritenuto provento dei guadagni illeciti della giornata e pertanto sequestrato insieme alla droga.

Il “cliente” loanese invece è stato segnalato all’Ufficio Tossicodipendenze della Prefettura di Savona che procederà a termine di legge contro il consumatore di droga.

Dopo il processo e l'interrogatorio del giudice, è stato convalidato l'arresto per il 35enne tunisino e il suo avvocato ha richiesto i termini a difesa.