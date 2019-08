In attesa del Mondiale Giovanile di settembre, ad Alassio spazio alle beach bocce

Dopo il collegiale ed i test match della nazionale femminile di pallavolo, che hanno permesso all’Italvolley di preparare al meglio il torneo di qualificazione olimpica e ottenere l’altra sera a Catania il pass per Tokyo 2020, Alassio di prepara ad ospitare un altro grande evento sportivo internazionale.

Tra un mese e mezzo, dal 24 al 28 settembre, il PalaRavizza sarà infatti teatro del Mondiale Under 18 e Under 23 di bocce specialità volo, a distanza di un anno dall’Europeo maschile che consegnò ai colori azzurri tre medaglie d’oro.

Per questa grande rassegna giovanile sono attesi in Liguria le delegazioni di oltre 20 Paesi. Al momento hanno già confermato la loro adesione Montenegro, Cile, Estonia, Brasile, Giappone, Tunisia e Algeria, oltre naturalmente ad Italia e Francia. I titoli in palio saranno otto, quattro (coppia, tiro di precisione, tiro progressivo e staffetta) per ciascuna categoria.

Per lanciare la rassegna iridata giovanile, alla quale il Colba (Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio) sta alacremente lavorando da mesi, sono stati messi a calendario due tornei di beach bocce, versione estiva su cui la Federazione Italiana ha deciso di puntare per la promozione della disciplina.

I due eventi si terranno su speciali tappeti, “arricchiti” di sabbia, sul Pontile Bestoso e in Piazza Partigiani, luoghi ad altissima frequentazione di pubblico.

Il gioco delle beach bocce, per il quale si usano delle speciali bocce molto colorate, è semplificato rispetto a quello tradizionale e permette a tutti di cimentarsi con buoni risultati.

Domani, mercoledì 7, il pontile Bestoso, nel pieno centro cittadino, ospiterà - a partire dalle ore 10, con finali nel pomeriggio - la Nutella Cup Junior Beach Bocce, gara a coppie riservata ai giovanissimi.

I vincitori saliranno sul palco allestito in Piazza Partigiani nella serata di premiazione dei Castelli di Sabbia giovedì 8 agosto alle 21,15.

La location scelta per la competizione riservata agli adulti, fissata per domenica 25 agosto e anch’essa a coppie, sarà invece piazza Partigiani, dove terrà banco, su quattro corsie, per tutta la giornata, la tappa ligure del circuito nazionale Fib. In palio per le coppie partecipanti (info: colbalassio@gmail.com)ci sarà anche l’accesso alla finale tricolore del 31 agosto a San Benedetto del Tronto. Alla sera, sempre in piazza Partigiani, avrà luogo una festa in musica che servirà da trampolino di lancio per il Mondiale Alassio 2019 (www.alassio2019.com).

L’organizzazione dei due tornei di beach bocce è curata dal Colba in collaborazione con Associazione Bocciofila Alassina, Alassio Summer Town, Ufficio Sport e Ufficio Turismo del Comune di Alassio, Gesco e con il comitato regionale della Federazione Italiana Bocce.