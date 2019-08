La Filcams Cgil lancia la campagna di informazione #BackStage per i lavoratori del turismo

La Filcams ha lanciato la campagna di informazione e comunicazione #BackStage, il lavoro che non vedi vale, che vuole mettere in evidenza e valorizzare l’impegno e la professionalità di chi è dietro le quinte, richiamando l’attenzione anche dei viaggiatori sull’importanza di tutto quello che non vedono, ma è fondamentale per rendere 'indimenticabile' la loro vacanza. Una campagna che potrà essere utile anche agli stessi imprenditori del settore.

In provincia di Savona questa mattina l'iniziativa ha preso vita sulla passeggiata di Noli dalle 9 alle 12.

"Come possono, gli albergatori, trovare lavoratori per la stagione estiva? Garantendo loro il rispetto dei turni di riposo giornaliero e settimanale, il corretto inquadramento, il pagamento degli straordinari, le maggiorazioni per il lavoro festivo, domenicale, notturno; in poche parole, assumere lavoratori con le condizioni del contratto nazionale del turismo”. Così Cristiano Ghiglia, segretario provinciale Filcams Cgil.

Invece, sarebbero vietati i finti contratti part time, con lavoro effettivo di 60 ore alla settimana, retribuire i lavoratori in nero e tutte quelle forme di lavoro grigio che nascondono illeciti e abusi, spesso subiti dagli addetti del settore pur di avere un lavoro. I continui tentativi di ridurre i costi, in particolare quelli del lavoro, per aumentare i profitti, vanno a discapito del settore turistico, della qualità del servizio offerto e delle condizioni di lavoro. “Il reddito di cittadinanza non c'entra, è la responsabilità sociale d'impresa che latita da troppo tempo sulle nostre coste, soprattutto d'estate” aggiunge Ghiglia.