Bimbo colpito da cassonetto, individuato il responsabile. Il sindaco di Bergeggi: "I carabinieri hanno dimostrato professionalità e sensibilità"

"Il responsabile del triste fatto avvenuto venerdì notte a Bergeggi è stato individuato. Desidero complimentarmi e ringraziare il Comando Provinciale dell'Arma dei carabinieri e la stazione carabinieri di Spotorno per l'esito positivo delle indagini, non certo semplici e soprattutto concluse a tempo di record, grazie ad un lavoro serrato. Ancora una volta le Forze dell'ordine, e in questo caso specifico i carabinieri, hanno dimostrato grande professionalità e sensibilità" commenta in una nota il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello.

"Portata a termine la fase di indagini adesso continueremo a seguire con attenzione e apprensione lo stato di salute del bambino, con la speranza che possa riprendersi presto e al meglio. Le indagini hanno evidenziato come quel fatto, di una gravità inaudita, risulti essere un gesto isolato, un episodio messo in atto da un giovane minorenne. Nulla di riconducibile a tensioni contro i campeggiatori abusivi quindi, nessuna zona "terra di nessuno" come qualcuno si è affrettato a definire frettolosamente".

"Un episodio gravissimo, messo in atto da un minorenne, che ha rischiato e rischia di compromettere la vita di un altro giovane e di un'intera famiglia. Un gesto imprevedibile, che non può e non deve modificare la percezione di sicurezza e serenità che il nostro territorio offre da sempre, ma che certo deve far riflettere tutti, politici, amministratori, genitori e ragazzi, affinchè si possa mettere in campo un'adeguata forma di educazione e prevenzione".

"Bergeggi è un paese sicuro, tollerante e accogliente, che merita di salire alle cronache nazionali per fatti ben diversi da quello avvenuto venerdì scorso - conclude - Ora guardiamo avanti, aspettando con apprensione notizie dall' ospedale Gaslini, con la speranza di poter ospitare presto il bimbo dodicenne e la sua famiglia, vittime di questo brutto episodio".