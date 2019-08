Cairo, Di Sapia sull'occupazione nella filiera del carbone: "Per l'amministrazione non è una priorità?"

Si torna sul tema delle problematiche legate all'occupazione in Val Bormida. Lo fa il segretario del Partito Democratico di Cairo Montenotte, Michele Di Sapia, annunciando la volontà di un incontro con il MiSE. Afferma Di Sapia: "Comune e Regione non sono riusciti ad avere un incontro con il Ministero? Ci riusciremo da soli. Lo dobbiamo ai lavoratori e a tutto il territorio".

Questo è quanto dichiarato dal segretario di Filt Cgil e dal segretario generale della Camera del Lavoro. Eppure qualche mese fa il sindaco di Cairo aveva risposto stizzito ad una interrogazione del gruppo consiliare "Cairo Democratica", dicendo che stavano già facendo molto e avrebbero fatto di tutto per programmare al più presto un'incontro col Mise.

L'amministrazione cairese e la Regione stanno continuando a latitare su una questione importante che potrebbe avere risvolti negativi sul nostro territorio soprattutto in termini occupazionali, legati alla crisi dell'intera filiera del carbone, ma anche dal punto di vista viario perché senza funivia, sulle nostre strade, potrebbero circolare 300 camion in più.

Eppure sono passati mesi e anche in questo caso come sempre tante parole e nessun fatto. Nel frattempo l'incontro continua a slittare. Dobbiamo dedurne che evidentemente per altri non sarà una priorità, ma per noi sì".