Filiera rinfuse di Savona, Benveduti risponde al Pd: "Certo che conoscono la vicenda, sono gli stessi che dall'inizio hanno ben contribuito al dissesto"

"Come assessorato allo Sviluppo economico abbiamo più volte incontrato e supportato azienda, sindacati e lavoratori, per agevolare un confronto con i competenti ministeri, che da fine marzo scorso, hanno sospeso i contributi statali. Chi oggi pretestuosamente ci attacca, non si è forse bene informato su ciò che stiamo facendo per tentare di rimettere in carreggiata una situazione che il Pd aveva contribuito, come d’abitudine, ad affossare, quando, anziché dedicarsi con competenza agli interessi della Val Bormida e dei suoi lavoratori, si privilegiavano le escursioni nei boschi per funghi”. È la risposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti al comunicato diramato quest’oggi dal Partito Democratico, a firma del consigliere Mauro Righello.

"Nonostante i nostri ripetuti appelli, dai Ministeri abbiamo ricevuto null’altro che un silenzio assordante. Saranno già tutti in ferie – aggiunge Benveduti -. Comprendiamo il malumore dei sindacati, ma come Regione non abbiamo altri strumenti per intervenire sulla vicenda. È lo Stato che deve ora agire con coraggio e creatività. I lavoratori attendono da troppo tempo di conoscere il proprio futuro, e più il tempo passa, più la specializzazione di un comparto importante per la Liguria e l'Italia intera viene messa in seria difficoltà".