Quiliano, il 6 agosto spettacolo “Qui non passano le balene”

Martedì 6 agosto alle ore 20.45 appuntamento al Parco di San Pietro in Carpignano con lo spettacolo per famiglie “Qui non passano le balene” – Ingresso libero.

Lo spettacolo, ideato, scritto e scenografato dai “DDT – Due di Troppo” Fabrizio Santoro e Manuela Galleano è inserito all’interno del calendario di iniziative “Giocaestate”, sponsorizzato da Infineum, e promosso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quiliano.

TRAMA

Nel grande Regno dei Mille Colori… un castello… l'alba di un giorno speciale…SVEGLIA! SVEGLIA!! SVEGLIA!!! Aurora è un'apprendista strega e dopo alcuni tentativi andati male, adesso ha un'ultima possibilità per diventare strega a tutti gli effetti. Aurora ha perso fiducia in se stessa, ha paura di sbagliare ancora … ma questa volta a giudicare il suo esame finale è il grande Mago Arcobaleno, un mago un po' burlone e molto birichino, ma anche e soprattutto saggio e in grado di risolvere le situazioni più complicate, come accadrà inaspettatamente in questa occasione. Un gran guazzabuglio e una serie di magie e scherzi faranno andare su tutte le furie la povera apprendista… ma lei conosce un grande segreto del Mago Arcobaleno… Una storia incantata, dove imparare a credere in se stessi è la chiave giusta per poter riuscire in ogni cosa e per poter superare gli ostacoli che la vita ci presenta...