Andora: serate e alba con il “Silent Yoga” sul Molo Thor Heyerdahl

“Silent Yoga” al tramonto sul molo Thor Heyerdahl, venerdì 9 agosto, alle ore 19.00, ad Andora.

Si tratta del primo di tre appuntamenti, realizzati dall’ASD Sport&Natura con il patrocinio del Comune di Andora, che propongono di fare l’esperienza dello yoga con le cuffie wireless anche sabato 10 agosto, alle ore 7.00 del mattino e domenica 11 agosto alle ore 22. Le cuffie wireless consentono l’isolamento completo dai rumori esterni durante la lezione, in modo da poter seguire le istruzioni e al tempo stesso entrare realmente in contatto con se stessi.

“Un esperienza unica, realizzata con la sguardo rivolto al mare in una delle zone panoramiche più belle della passeggiata, a pochi passi dalla spiaggia – spiegano gli organizzatori – le cuffie permettono a chi partecipa di fare una profonda immersione nella pratica e aiutano la concentrazione anche dei meno esperti. Un bel modo per iniziare le vacanze o anche per concedersi uno spazio di relax, prima o dopo una giornata di lavoro”.

I posti sono limitati. La quota di iscrizione è di 15 euro per singolo evento.

Il 18 agosto, dalle ore 7.30, il Molo Thor Heyerdahl sarà il punto di partenza anche del “FitWalking”, la camminata veloce di allungamento muscolare che partirà dalla costa per arrivare fino ai sentieri di Mezzacqua.