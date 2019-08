Anche l'ex nazionale di pallavolo Matteo Martino alla gara "6.30" di Andora race

Ci sarà anche un volto e un nome molto noto alla Riviera Ligure, ma anche all’Italia intera, alla 6.30 di Andora, organizzata dall’Andora Race.

Si tratta dell’ex campione nazionale di Pallavolo, Matteo Martino, che durante la sua permanenza fra gli azzurri, ha soggiornato e si è allenato in ritiro, giocando anche partite amichevoli e di campionato, nella vicina Alassio.

Di recente Martino si sta facendo vedere molto spesso sui litorali rivieraschi, dopo aver preso parte a diversi programmi televisivi, e aver detto no a proposte sportive allettanti, volendosi prendere un momento per se stesso, per cominciare a fare il personal trainer e aprire una palestra ad Alessandria, sua città natale.

E così il super campione di pallavolo ha deciso di partecipare, a titolo del tutto personale, alla 6.30 di Andora. Più per spirito di compagnia verso il suo gruppo di amici della zona: da Roberto Vandini ad Andrea Iannuzzi.