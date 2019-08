Giusvalla ingrandisce il cimitero

Ampliamento del cimitero. Nei giorni scorsi, il Comune di Giusvalla ha affidato ad un professionista esterno (per una spesa stimata in in 3.615,00 euro comprensiva di cassa previdenziale 4 %) la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione di nuovi loculi.

L'incarico è stato affidato all'ingegnere Pietro Piovano con studio professionale in via P. Garello a Cengio.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Perrone intente ampliare il cimitero comunale mediante la realizzazione di nuovi loculi poiché quelli esistenti, sono stati in buona parte assegnati.