Il Levante Savonese risplende di bellezza nel nuovo film con Alessandro Campanile

La bellezza del Levante savonese, da Savona alle Albisole, dal Varazzino al Parco del Beigua, sarà un suggestivo set per una nuova produzione cinematografica.

Non possiamo, non dobbiamo e nemmeno vogliamo svelare troppo, perché ogni cosa deve avere il suo tempo.

Possiamo soltanto anticipare il fatto che esiste ciò che in gergo tecnico viene chiamato un "working title" (cioè un titolo provvisorio in fase di lavorazione, in attesa che il prodotto finito venga diffuso nelle sale con il titolo definitivo): l'opera è "Il Diario di Osvaldo", per la regia di Alfonso Cioce, con Alessandro Campanile nella veste di attore protagonista.

Una trama che coniuga le bellezze della Riviera Ligure con un tema che proprio nei nostri territori sta prendendo sempre più piede in questi anni, quello dei giochi di ruolo "live".

E uno di questi "giocatori eroi" che interpretano schemi di gioco fantasiosi e avventurosi è proprio Alessandro Campanile.

Un po' di note biografiche sul protagonista:

Alessandro Campanile, attore savonese diplomato al CentroTeatro attivo di Milano, è stato in passato interprete della soap Centovetrine e può vantare diverse partecipazioni televisive in "Love bugs" (con Fabio De Luigi), "Camera cafè" (con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu), spot tv alcune importanti marche di dentifricio, compagnie di crociere, automobili di lusso, un acqua minerale con Paola cortellesi e un caffè con Gerry Scotti; attualmente è protagonista della serie web "Wonderland", premiata come miglior serie per il 2017.

Abbiamo incontrato il regista Alfonso Cioce e il protagonista Alessandro Campanile al Digital Fiction Festival di Finale Ligure. Ecco le prime anticipazioni su "Il Diario di Osvaldo":