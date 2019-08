Statua a Pertini, il vice sindaco di Savona Arecco: "C'è tempo fino al 10 agosto"

"La raccolta fondi si chiuderà il 10 agosto prossimo e, con successivo avviso, entro il 15 settembre 2019, si renderà noto lo stanziamento definitivo acquisito per la realizzazione dell'opera" commenta in una nota il vice sindaco di Savona Massimo Arecco in merito alla statua a Sandro Pertini, settimo Presidente della Repubblica Italiana.

"Per quanto riguarda la realizzazione dell'opera - prosegue Arecco - gli artisti interessati potranno presentare le loro proposte entro e non oltre le ore 12,00 del 15 ottobre 2019 all'indirizzo di San Paolo s.p.a., Corso Italia 27, 17100 Savona, con le modalità indicate all'articolo 9 del bando".