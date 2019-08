Varazze, installato l'autovelox sull'Aurelia Bis: a giorni verrà attivato (FOTO)

E' stato installato nella giornata di ieri, come già preannunciato un mese fa (leggi Qui) l'autovelox nell'Aurelia Bis di Varazze in via Nocelli.

Nella giornata di oggi verrà posizionata la segnaletica e probabilmente verrà firmata l'ordinanza da parte del comandante della polizia locale Mauro Vercesi per dare il via all'attivazione nei prossimi giorni.

La telecamera è stata posizionata all'ingresso della galleria in direzione Savona. "Faremo un periodo con l'installazione in quella direzione successivamente la riposizioneremo nell'altro senso" spiega il comandante Vercesi.

Intanto nei mesi scorsi erano stati aggiunti dei segnalatori gialli lampeggianti collocati nei pressi degli attraversamenti pedonali per far sì che gli automobilisti rallentino in quel tratto.

Una telecamera da ieri è stata piazzata anceh nel parco dietro all'oratorio di San Bartolomeo.