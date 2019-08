Aereo biposto precipitato sul Carmo: ecco le immagini esclusive delle ricerche (FOTO E VIDEO)

Sono di due uomini, di 70 e 35 anni L.C. e A.G, i corpi rinvenuti senza vita sul Monte Carmo questa notte a causa dello schianto dell'aeromobile DA-20 marche I-GVBU di colore bianco sul quale viaggiavano.

Il pilota e il passeggero erano partiti dall'Aero Club Arona di Vercelli, avrebbero dovuto far scalo a Villanova d'Albenga per fare poi ritorno in Piemonte.

L’Agenzia Nazionale per la sicurezza sul volo ha aperto un’inchiesta di sicurezza sull’incidente e ha disposto l’invio di un investigatore sul luogo dell’incidente, per effettuare il sopralluogo operativo.

Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco (anche con l'unità cinofila), il soccorso alpino, la protezione civile, il soccorso sanitario e i carabinieri oltre all'elisoccorso Drago e all'elicottero della guardia costiera, che hanno scandagliato senza sosta la zona tra Calizzano e Murialdo tra le località Riofreddo e Ferriera nuova e tutti i monti della zona (Monte Settepani, Melogno e Monte Rotondo).

Intorno alla mezzanotte l'individuazione del velivolo sul Monte Carmo da parte dell'elicottero della guardia costiera e i soccorsi hanno dovuto operare a piedi vista la zona impervia. Poi due ore dopo la tragica scoperta, fatale potrebbe essere stata l'imponente nebbia presente nella zona.