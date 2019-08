Operaio si infortuna sul lavoro a Cairo Montenotte

Operaio si infortuna per una brutta caduta dall'alto durante il suo turno di lavoro. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi presso lo stabilimento Continental di Cairo Montenotte e l'infortunato è un giovane uomo di circa vent'anni.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato al verificarsi di questo infortunio.

Fortunatamente a una prima analisi le condizioni dell'operaio non sembrano gravi: è stato trasportato urgentemente dalla Croce Bianca di Cairo all'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo per accertamenti.