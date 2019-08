Rubano due moto a Vado: obbligo di firma per una coppia

Obbligo di firma per i due giovani un ventenne T.K. e una diciottenne F.F. arrestati ieri dai carabinieri della compagnia di Savona per aver rubato delle moto nel comune di Vado Ligure.

Nella notte i carabinieri di Savona mentre transitavano la via Aurelia in Vado Ligure, sono stati insospettiti da un gruppetto di ragazzi che spingevano delle moto all'altezza dei giardini a mare, allora si sono fermati per controllarli e, alcuni di loro alla vista delle uniformi si sono dati alla fuga, mentre due sono stati tempestivamente bloccati.

Dopo un rapido accertamento si è scoperto che le moto erano appena state rubate dal parcheggio presente nelle vicinanze e dopo i controlli del caso i mezzi successivamente sono stati restituiti ai proprietari.

Per la coppia, entrambi della provincia di Milano, erano scattate le manette e dopo la convalida dell'arresto nel processo per direttissima in Tribunale a Savona sono tornati liberi con l'obbigo di presentarsi alla polizia giudiziaria.