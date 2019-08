Volo con schianto sul Carmo: ecco chi sono le due vittime (VIDEO)

Si è concluso tragicamente il volo del biposto che, nella serata di ieri, era scomparso dai radar e per il quale si era immediatamente attivata la macchina dei soccorsi. Durante la notte, il velivolo è stato infatti individuato in zona Monte Carmo (nel territorio di Giustenice).

Due le persone che hanno perso la vita in seguito allo schianto, si tratta di Lorenzo Castaldi, 70enne di Lenta (in provincia di Vercelli), pensionato ed ex segretario della Camera del Lavoro di Novara, e di Andrea Giussani, 35enne di Ossona (Milano).

L'aeromobile DA-20 marche I-GVBU di colore bianco era partito da Vercelli, dall'Aero Club Arona, ed era diretto nuovamente in Piemonte dopo uno scalo a Villanova d'Albenga. Una volta perse le sue tracce, si sono prontamente attivati i vigili del fuoco (anche con l'unità cinofila), il soccorso alpino, la protezione civile, il soccorso sanitario e i carabinieri oltre all'elisoccorso Drago e all'elicottero della guardia costiera, che hanno scandagliato senza sosta la zona tra Calizzano e Murialdo tra le località Riofreddo e Ferriera nuova e tutti i monti della zona (Monte Settepani, Melogno e Monte Rotondo).

Intorno alla mezzanotte l'individuazione del velivolo sul Monte Carmo e i soccorsi hanno dovuto operare a piedi vista la zona impervia e la nebbia. Poi tre ore dopo la tragica scoperta.

L’Agenzia Nazionale per la sicurezza sul volo (ANSV) ha aperto un’inchiesta di sicurezza sull’incidente e ha disposto l’invio di un investigatore sul luogo dell’incidente, per effettuare il sopralluogo operativo.