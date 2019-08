Vuoi partecipare all'ultima tappa del Jova Beach Party? Un privato rivende due biglietti acquisiti per la data di Albenga

Da Albenga a Linate è un attimo, almeno per il Jova Beach Party che, annullato nella cittadina ligure, verrà recuperato il prossimo 21 settembre all'aeroporto milanese. Per questo motivo, dopo la cancellazione della data di Albenga, un privato vende due biglietti regolarmente acquisiti su TicketOne lo scorso dicembre – prima del sold out – validi anche per la festa finale del grande tour estivo di Jovanotti: costo di entrambi i biglietti euro 140. Sarà possibile fare richiesta per l'acquisto dei biglietti entro il 18 agosto.

Per info ed entrare in contatto con il privato è possibile mandare una mail a commerciale@sanremonews.it